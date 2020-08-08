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Национальная премия в области изобразительного искусства раздала награды

Имена лучших авторов озвучили накануне во Дворце искусств. Лучшая живопись, графика... Фаворитом жюри в актуальном искусстве стал совместный проект на экологическую тематику. Лауреатов арт-форума выбирали в 10 конкурсных номинациях. Отмечены мастера и денежной премией, а это более двух тысяч белорусских рублей.


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