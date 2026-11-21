Знаковое событие в культурной жизни страны: Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа отмечает столетие со дня основания. С юбилеем коллектив поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

21 ноября 1926 года на витебской сцене состоялась первая премьера. Спектакль "В прошлое время" по пьесе белорусского автора Ильи Бена положил начало большим творческим экспериментам. В репертуаре коласовцев - постановки разных жанров: ироничная драма, современная притча, трагигротеск.

"Театр - это вся моя жизнь. Он позволяет выйти на какой-то новый виток. Погрузиться во что-то прекрасное. Я отдаю зрителю, и зритель тоже отдает мне столько любви", - поделилась артистка Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа Нина Обухова.

Юлия Харкевич, директор Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа:

"В этом сезоне у нас появилось несколько новых спектаклей. Это "Зимы не будет", "Фуршет после премьеры", "Женитьба Фигаро". Самое главное - относиться к тому, что мы делаем, с большой любовью, и тогда будет происходить то волшебство, которое потом мы все видим на сцене".

Визитной карточкой театра стал спектакль "Нестерка", который публика впервые увидела в 1941 году. Этой постановкой открывается каждый театральный сезон.

В нынешнем коласовцы подготовили несколько премьер, в числе которых философская сказка "Синяя птица" - спектакль-метафора о судьбе театра, поисках счастья и памяти поколений.