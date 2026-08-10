Национальный художественный музей сохранит свой облик, но вернет историческую балюстраду

Главный корпус Национального художественного музея 10 августа в последний раз открыл свои двери для посетителей перед началом ремонтных работ.



Памятник архитектуры не только сохранит свой облик, но и вернет себе историческую балюстраду. Реставрация пройдет в рамках госпрограммы "Культурное пространство".

Главная арт-площадка страны уходит на масштабную реконструкцию

Эта грандиозная по-настоящему арт-стройка перешла в режим турбо. 10 августа последний день, когда главный корпус Национального художественного музея Беларуси открыт для посетителей. Но уже завтра здесь начнутся ремонтные работы.



Специально к этому дню были подготовлены дизайнерские билеты, которые напоминают о духе главного корпуса Национального художественного музея. Также были специально предложены льготные билеты. Прошла и консервация воздуха, поэтому посетители смогли унести немного атмосферы старых залов с собой.

Мария Казакевич, первый заместитель гендиректора Национального художественного музея Беларуси: "Здание - архитектурная изюминка нашей страны, поэтому в основном это реконструкция и реставрация. Мы немножко изменим условия содержания наших шедевров, если можно так выразиться, и, конечно, сделаем удобными входы для того, чтобы люди с ограниченными возможностями с легкостью могли посмотреть наши шедевры, попасть в музей".

Закончить преображение всего музейного квартала планируется к концу 2027 года. Ну а для посетителей в доступе находится выставочный корпус на Карла Маркса, 24.