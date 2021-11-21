Национальному академическому драматическому театру имени Якуба Коласа - 95!

95 лет со дня основания отмечает Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа. С праздником коллектив учреждения поздравил Президент.Александр Лукашенко отметил,что за годы активной и плодотворной работы театр прошел большой путь и занял почетное место в культурном пространстве Беларуси. А благодаря талантливым, преданным своему призванию и увлеченным любимым делом сотрудникам театр завоевал большую и благодарную аудиторию поклонников, обрел признание профессионалов.



В репертуаре Коласовского театра спектакли разнообразных жанров: от ироничной милой драмы до современной притчи и трагигротеска белорусских и зарубежных авторов.В театре две площадки: большая и камерная сцены. Ежегодно здесь проводится фестиваль сценических чтений "Школьный театр".