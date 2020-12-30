Национальному академическому оркестру имени И. Жиновича 90 лет

Национальному академическому народному оркестру Беларуси имени Иосифа Жиновича 90 лет! Сегодня это старейший музыкальный коллектив страны, который представляет аутентичную белорусскую культуру во всем мире и вместе с тем виртуозное владение цимбалами и другими народными инструментами. За десятилетия служения зрителю сменилось несколько поколений исполнителей, а сам оркестр прошел путь от авторских обработок народных песен до концертов-спектаклей на музыку Владимира Мулявина и Игоря Лученка. Сегодня костяк коллектива - профессионалы с внушительной творческой биографией. Солируют в оркестре лауреаты музыкальных премий, а также заслуженные и народные артисты Беларуси.