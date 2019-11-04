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Национальному художественному музею 80 лет
С юбилеем коллектив музея поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. За эти годы музей собрал коллекцию в более чем 30 тысяч картин и скульптур. А сейчас знаменитое здание со старой тысячной купюры реформатируется в музейный квартал. Кстати, теперь его сроки сдачи намечены на 2020 год. Кроме постоянных экспозиций с шедеврами Шишкина и Хруцкого - реставрационный центр, интерактивные проекты и инновационный музей Бялыницкого-Бирули в Могилеве. Планы 2020 года уже сверстаны: в афише международная выставка румынского художника Корнелиу Баба. Полотна автора привезут из Бухарестского национального художественного музея, а в Румынию с ответным визитом отправится коллекция белорусских икон.
Команда музея готовит экспозиции картин Данцига, Дударенко и Кашкуревича
Специалисты Национального художественного музея готовят экспозиции к 90-летию художнику Арлена Кашкуревича, а также выставки картин Мая Данцига и Леонида Дударенко. Работает команда не только в рамках здания по улице Ленина - к предстоящему Дню письменности в Белыничах реконструируют районный художественный музей Бялыницкого-Бирули.
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