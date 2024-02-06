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Национальную культуру Беларуси представили на Международной благотворительной ярмарке в Нью-Дели

В Индии прикоснулись к национальной культуре нашей страны. Белорусские сувениры, предметы народно-прикладного искусства и традиционные блюда были представлены участникам Международной благотворительной ярмарки.

Посольство Беларуси приняло приглашение и активно поддержало инициативу Ассоциации женщин стран Содружества наций в Нью-Дели.

Особый интерес посетителей ярмарки вызвало выступление народного ансамбля песни и танца "Полесские зори".

Вырученные средства перечислены в специальный благотворительный фонд организаторов мероприятия.

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