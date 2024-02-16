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Национальные костюмы, блюда и родной язык - в Минской городской ратуше прошел литературный вечер
В Минской городской ратуше прошел литературный вечер по случаю предстоящего Международного дня родного языка. Праздничное мероприятие было организовано Министерством иностранных дел Беларуси при поддержке Белтелерадиокомпании. Поэтичный вечер собрал глав более 30 зарубежных дипмиссий. Некоторые гости выступили со стихотворениями белорусских поэтов.
Для Беларуси это уже добрая традиция - проводить литературные вечера, которые подтверждают важность и востребованность языкового многообразия. Как отметил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, мы никогда не делили своих людей ни по языковому, ни по этническому принципу.
В многообразии языков и есть наше единство. Оно воплощает культурное разнообразие, поощряет обмен мнениями, создает основу для взаимоуважительного диалога - основного инструмента нашей дипломатической работы, основу для взаимодействия и сотрудничества между странами и народами.
Вниманию участников были представлены национальные и исторические костюмы из коллекции педуниверситета, дефиле модной коллекции проекта "Роднае. Моднае", национальные блюда белорусской кухни. Вечер прошел в музыкальном сопровождении оркестра Белтелерадиокомпании и ансамбля народной музыки "Бяседа".
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