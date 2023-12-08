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Национальный академический драматический театр имени М. Горького удостоен "Золотого Витязя"

Белорусский театр удостоен "Золотого Витязя". Награду взял спектакль "Идиот" в постановке сербской актрисы и режиссера Иваны Жигон. Эта постановка находится в топе театрального репертуара. Номинация соответствующая - "Лучший спектакль театра драмы".

В конкурсной программе XXI Международного театрального форума "Золотой Витязь" свои постановки также представилитеатры из России и Сербии.

Торжественная церемония награждения коллектива Национального академического драмтеатра имени Горького состоится сегодня, 8 декабря, на Большой сцене.

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