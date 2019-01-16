Национальный академический оркестр Беларуси презентует программу к 100-летию БССР

Большой юбилей с великими песнями - премьера от Национального академического концертного оркестра Беларуси! Сегодня коллектив под управлением народного артиста, профессора Михаила Финберга презентует программу, посвященную 100-летию образования БССР. Концерт состоит из знаковых произведений, своего рода визитных карточек нашей страны и ее истории. "Белая Русь", "Каляда", "Касіў Ясь канюшыну", "Полька белорусская" - всего несколько десятков композиций.



