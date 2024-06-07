Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно-2024" покажет "Беларусь 3", узнали о мероприятиях праздника

На этой неделе зазвучат аккорды Национального фестиваля белорусской песни и поэзии"Молодечно-2024". На два фестивальных дня - 14 и 15 июня - телеканал "Беларусь 3" станет глазамии ушамизрителя и проведет сразу четыре трансляции концертных программ музыкально-поэтического форума.

Так, 14 июня в 21:00 в фокусе "Беларусь 3" будет торжественная церемония открытия Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Телезрители перенесутся на сцену Летнего амфитеатра. Концертную программу "Мелодии сердца" представят белорусские артисты и Национальный академический концертный оркестр Финберга.