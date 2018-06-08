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Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии проходит в Молодечно

В этом году форум посвятили Году малой родины. Согласно концепции выстроены и программы участников конкурса молодых исполнителей. Всего вокалистов - 21. По три от каждой области, в возрасте от 16 до 31 года. Сегодня им пришлось особенно непросто выдержать целых два тура за один день. Третий, финальный, оказался самым сложным - участники пели в сопровождении оркестра. Для многих из них это был первый опыт, не считая предварительных репетиций. Сейчас жюри подводит итоги выступлений. И обладателя Гран-при имени Владимира Мулявина узнаем позже в "Панораме". Победителя объявят во время церемонии открытия фестиваля.

Фестивальный марафон продлится в выходные. Телеканал "Беларусь 3" подготовил специальные выпуски программы "Навіны культуры". А 10 июня в 22:25 в эфире "Беларусь 3" - Большой концерт закрытия фестиваля.

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