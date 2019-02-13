Национальный исторический музей представляет эксклюзивный проект

Впервые в новейшей истории нашей страны в музейном пространстве собраны богослужебные артефакты традиций католичества. Среди представленных ценностей как спасенные от уничтожения и разрушения раритеты, начиная с XVII века, так и современные символы веры. Около половины экспонатов - это ныне действующая богослужебная утварь, которую творческая группа привезла из культовых костелов Беларуси. Например, орнат (католическое облачение священнослужителей из слуцких поясов) и монстрация, сделанная специально для освящения костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе 1783 года.

Помощь в предоставлении сакральных артефактов также оказали частные коллекционеры, столичные музеи и архивы. Благодаря этому можно увидеть все разнообразие исторической религиозной живописи, музыкального и книжного наследия.