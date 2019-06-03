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Национальный художественный музей подготовил ряд специальных проектов ко II Европейским играм

Национальный художественный музей Беларуси подготовил ряд специальных проектов ко II Европейским играм. Гостей столицы ждет выставка из фондов музея под названием "Течение времени". Представленные в экспозиции 64 произведения - работы художников-юбиляров 2019 года. Галерея вместила в себя творения 33 авторов. Многие из картин мало известны современному поколению.

II Европейским играм посвящена еще одна выставка музея "Гульні. Игры. Games", представляющая тему спорта в изобразительном искусстве.

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