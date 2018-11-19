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Национальный художественный музей готовит выставку из собрания Лидии Руслановой

Картины из собрания царицы народной песни - исполнительницы знаменитых "Валенок" - это лучшие образцы русской школы живописи. Их певица передала в минский музей еще при жизни. Благодаря Руслановой в наших фондах появились Маковский, Кустодиев, Репин, Верещагин. Картины, о которых мечтают все музеи мира. Секреты коллекции души-певицы и мистическое полотно, которое спустя десятилетия обрело имя, - в репортаже Дарьи Тарасовой.

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