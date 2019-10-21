Национальный художественный музей готовится к юбилею

Главный арт-музей страны готовится к юбилею и создает новые экспозиции. Специально к 80-летию Национального художественного из хранилища достали более 170 произведений искусства, переданных в дар музею за последние 20 лет.

Так, в арт-пространстве увидят икону от экс-президента Украины Леонида Кучмы, картину Петра Сергиевича "Звонарь", найденную в Купаловском театре. В четырех залах музея объединили презенты дипломатических корпусов Китая и Кореи, а также коллекции картин от художников России, Молдовы и Армении. Стоимость многих даров - десятки тысяч долларов.



