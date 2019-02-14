ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Национальный художественный музей организовывает вечер тайных свиданий

В Минске для тех, у кого нет второй половинки, Национальный художественный музей организовывает вечер тайных свиданий. В формате спид-дейтинга незнакомцы смогут обсудить картины и искусство. Каждый участник, а их зарегистрировалось более 70, сможет побеседовать как минимум с тремя случайными посетителями музея.

А влюбленные парочки в этот день смогут принять участие в квесте по музейным собраниям и выиграть годовой абонемент на бесплатное посещение постоянной экспозиции Национального художественного музея.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все