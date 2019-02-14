В Минске для тех, у кого нет второй половинки, Национальный художественный музей организовывает вечер тайных свиданий. В формате спид-дейтинга незнакомцы смогут обсудить картины и искусство. Каждый участник, а их зарегистрировалось более 70, сможет побеседовать как минимум с тремя случайными посетителями музея.