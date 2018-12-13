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Национальный художественный музей показал 100 лет белорусского искусства в портретах
Исторический роман в лицах. Национальный художественный музей показал 100 лет белорусского искусства в портретах. И не только. Собрание включает живописные и графические "сочинения", а также объемные скульптуры ярких представителей белорусской художественной школы. От интимных портретов в губернских центрах до лиц перестройки - всего 5 разделов. Их разместили в пространстве концептуально - с учетом контекста времени. В глаза современникам ХХ века заглянула Нина Можейко.
Чтобы окинуть взглядом вековой масштаб, понадобился подъемник. С помощью нехитрой технологии примеряли образы на стену и утверждали геометрию - будущую планировку экспозиции. В двух музейных залах время застыло на 5 отрезках.
Круг стал шире семейного - обошлись не только собственной коллекцией, но и позвали ближайших родственников из Витебского областного краеведческого музея. От консервативного реализма к поискам национального. Олицетворяет нацию символ белорусской драматической сцены юная Стефания Станюта.
Не поблекнуть краскам и плавно перейти от героев советской оттепели к героям перестройки помог президентский грант. Эти средства потратили на реставрацию отдельных полотен из музейных фондов. Те, что родом из 80-90-ых, ясное дело, закаленнее. Культурный слой поднимали и в частных коллекциях.
Один из сотни - "дедушка белорусского авангарда" Виталий Чернобрисов пишет новый автопортрет каждый день. Персонажный художник изображает себя как иконописец разворотом в три четверти и каждый раз по-другому.
Национальный художественный музей еще и коллекционирует эмоции - специально для индивидуальных гостей разработаны буклеты Observe, think and create! -"Наблюдай, думай и создавай!". На самом деле, гости могут оставить свои эмоции, комментарии и даже подумать, что говорили те или иные герои портретов и оставить в своих буклетах.
Хорошая анкета, которая остаётся на память и радует глаза после просмотра экспозиции.
Живопись, графика, скульптура - более 150 работ - в духе белорусской художественной школы. По взглядам их героев можно судить об эпохе. Расставить акценты помогут в музее. На выставке можно будет не только посмотреть, но и послушать. Историю каждого портрета расскажет куратор.
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