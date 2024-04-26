Национальный художественный музей представляет "Первые пробы" учащихся колледжа имени Глебова - где еще культурно провести выходные?

Национальный художественный представляет "Первые пробы" учащихся колледжа имени Глебова. В премьерной выставке 25 графических работ. А еще дебюты в Большом, коллаборация народных Шаранговича, Коласа и Купалы в Национальной библиотеке и "Культурные коды" в тканях студентов Академии искусств. Лидия Заблоцкая приглашает на "Променад" (подробности в видео).