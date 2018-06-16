Национальный художественный музей презентовал экспозицию к 130-летию художника Язепа Дроздовича

130 лет со дня рождения художника-фантаста Язепа Дроздовича. В истории изобразительного искусства он назван белорусским Леонардо да Винчи. К юбилею мастера Национальный художественный музей Беларуси презентовал уникальную экспозицию. Наталья Бордиловская уже побывала на выставке.

В таком масштабе Дроздовича показывают впервые. Семь десятков работ: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, парад тем и образов, которыми жил автор - природа, история, религия, народная аутентика. Его вершина - наив, искусство под термином "примитивизм". Впрочем, это было веяние того времени, Пиросмани и Шагал, как и Дроздович, - таланты-самоучки, которые писали по принципу "что вижу, то и рисую. Сегодня шедевры Дроздовича, которые при жизни он мало кому показывал, - "маляванкі". Хрестоматии нам расскажут, что в увлечении ими - материнские истоки. Но на самом деле бедному художнику иногда нечего было есть, а сельчанам хотелось чем-то украсить стены домов (обоев тогда не было), вот и происходил обмен. Истлевшие эти ковры выбрасывали и в коллекцию они собирались случайно. Чего не скажешь о портрете. Дроздович - автор первого белорусского изображения Франциска Скорины. И самая эксцентричная стихия художника - космос. Им юноша Дроздович увлекся во время обучения в Вильно. Исследовал астрономию и даже написал книгу на белорусском языке, посвященную звездам.

Это сегодня его изучают по логистике - науке и практике. А в свое время из-за творческой эпатажности Дроздовича считали едва ли не безумцем. Как любой гений, он философски предчувствовал и обосновывал две мировые войны, которые и пережил. Этнограф и вечный странник, он оставил зарисовки белорусских мест и серию, посвященную старому Минску.

Еще при жизни Язеп Дроздович заботился о своем наследии. Хранение своих работ он доверил Виленскому музею Ивана Луцкевича. В 1944 после расформирования учреждения экспонаты разошлись, в том числе и в Национальный художественный музей Беларуси. На сегодняшний день, кроме как в главном музее страны, картины хранятся в Национальном историческом музее, Академии наук и Союзе художников.

Обычный крестьянский учитель, чьи работы сегодня достойны Лувра, писал на чердаке дешевыми красками. И из жизни ушел как-то нелепо - замерз по дороге.