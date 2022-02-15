Национальный художественный музей презентует картины художника Акима Шевченко

К 120-летию со дня рождения Акима Шевченко Национальный художественный музей презентует картины художника. Акцент - на композицию "Сплавщики", которая в 1932 году получила награду Декады белорусского искусства в Москве. Уроженец Добрушского района давал мастер-классы Михаилу Савицкому, Василию Шаранговичу и Маю Данцигу, а сам более полувека рисовал маслом соцреализм, сюжеты с натуры. В экспозиции презентовали оригинальные портреты окружения мастера и натюрморты. Большинство работ - посылка Добрушского районного краеведческого музея.



Параллельно с вернисажем проходит презентация книг из серии "Знаменитые художники из Беларуси". Это совместный проект Национального художественного музея и издательства "Беларусь". Кроме арт-биографии Акима Шевченко - мини-напоминание о мастере офортовАлександре Последович, витебском ученике Юделя Пэна - Исааке Боровском и акварелисте Михаиле Чепике.