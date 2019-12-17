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Национальный кинематограф отмечает юбилей - 95 лет
Праздничный повод сегодня и у тех, кто связал свою жизнь с белорусским кино. Национальный кинематограф отмечает юбилей - 95 лет. Со значимой датой кинематографистов поздравил Президент Александр Лукашенко.
Такую дату определил Совет народных комиссаров и постановил создать в молодом БССР кинопроизводство под грифом "свое". Так, истинно белорусским кинолентам 95 лет, как и "Беларусьфильму".
"Белгоскино" ежегодно до военного 43-го года без перерыва выпускало от 2 до 8 картин
Кстати, по нашим подсчетам, в самый расцвет киностудии - а это с 26-го года по 80-ые - сняли 328 лент. И неудивительно – “Белгоскино” ежегодно до военного 43-го года без перерыва выпускало от 2 до 8 картин! Сегодня в видеотеке уже более 5 сотен фильмов.
Режиссеры и операторы "Беларусьфильма" отсняли 556 километров ленты
Мы перевели это количество в минуты и узнали километраж всех лент. Так, режиссеры и операторы “Беларусьфильма” отсняли 556 километров ленты. То есть, можно спокойно растянуть киноудовольствие от Минска до Варшавы.
Немного о фонде кино, которым гордимся. Пять лет назад выпустили диск с "Золотой дюжиной Беларусьфильма". В ней -12 знаковых советских лент. В топ-3 вошли "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку" и "Я родом из детства".
И заодно проясним информацию о самом кассовом фильме. Многие считают, что это "Белые Росы". Он собрал у экранов 36 миллионов зрителей.
В новом году - сразу несколько премьер
Но спустя пять лет этот рекорд был побит. Ленту "Меня зовут Арлекино" увидели почти 42 миллиона человек. Для сравнения - это численность населения Украины.
Что же происходит в киноиндустрии сегодня? В новом году сразу несколько премьер: исторические "Авантюры Прантиша Вырвича", молодежный сериал "Иллюзии", военная драма о судьбе диверсанта и, конечно, проект национального масштаба - фильм "Купала". Завоевывают мировые экраны и молодые мастера. Вспомним, как звенел "Хрусталь" Дарьи Жук. Десятки прогрессивных белорусских лент показывает и минский "Лістапад".
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