Праздничный повод сегодня и у тех, кто связал свою жизнь с белорусским кино. Национальный кинематограф отмечает юбилей - 95 лет. Со значимой датой кинематографистов поздравил Президент Александр Лукашенко.



Такую дату определил Совет народных комиссаров и постановил создать в молодом БССР кинопроизводство под грифом "свое". Так, истинно белорусским кинолентам 95 лет, как и "Беларусьфильму".





"Белгоскино" ежегодно до военного 43-го года без перерыва выпускало от 2 до 8 картин

Кстати, по нашим подсчетам, в самый расцвет киностудии - а это с 26-го года по 80-ые - сняли 328 лент. И неудивительно – “Белгоскино” ежегодно до военного 43-го года без перерыва выпускало от 2 до 8 картин! Сегодня в видеотеке уже более 5 сотен фильмов.

Режиссеры и операторы "Беларусьфильма" отсняли 556 километров ленты

Мы перевели это количество в минуты и узнали километраж всех лент. Так, режиссеры и операторы “Беларусьфильма” отсняли 556 километров ленты. То есть, можно спокойно растянуть киноудовольствие от Минска до Варшавы.

Немного о фонде кино, которым гордимся. Пять лет назад выпустили диск с "Золотой дюжиной Беларусьфильма". В ней -12 знаковых советских лент. В топ-3 вошли "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку" и "Я родом из детства".

И заодно проясним информацию о самом кассовом фильме. Многие считают, что это "Белые Росы". Он собрал у экранов 36 миллионов зрителей.

В новом году - сразу несколько премьер

Но спустя пять лет этот рекорд был побит. Ленту "Меня зовут Арлекино" увидели почти 42 миллиона человек. Для сравнения - это численность населения Украины.