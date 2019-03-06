Финалисты национального отбора на "Евровидение" проверили технические возможности сцены перед генеральным прогоном

В Белтелерадиокомпании начинается генеральный прогон национального отбора на "Евровидение-2019". Он пройдет в сценических костюмах, но без эфирного грима. Сегодня весь день на Макаенка, 9 конкурсанты проверяли площадку, корректировали свои номера согласно масштабам подмостков. Впервые в истории проекта установлены подиумы, благодаря которым вокалисты могут взаимодействовать с танцполом. У каждого исполнителя было 35 минут в студии "600 метров", откуда и будет вестись прямая трансляция шоу, на настройку звука, света, графического контента и раскадровку номера. Репетиции финалистов были выстроены согласно порядковым номерам, под которыми они выступят уже завтра вечером в прямом эфире.

