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Финалисты национального отбора на "Евровидение" проверили технические возможности сцены перед генеральным прогоном

В Белтелерадиокомпании начинается генеральный прогон национального отбора на "Евровидение-2019". Он пройдет в сценических костюмах, но без эфирного грима. Сегодня весь день на Макаенка, 9 конкурсанты проверяли площадку, корректировали свои номера согласно масштабам подмостков. Впервые в истории проекта установлены подиумы, благодаря которым вокалисты могут взаимодействовать с танцполом. У каждого исполнителя было 35 минут в студии "600 метров", откуда и будет вестись прямая трансляция шоу, на настройку звука, света, графического контента и раскадровку номера. Репетиции финалистов были выстроены согласно порядковым номерам, под которыми они выступят уже завтра вечером в прямом эфире.


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Завтра днем в режиме прямого эфира пройдет еще один генпрогон. А вечером мы узнаем, кто же представит нашу страну на международном вокальном первенстве в Тель-Авиве. Прямую трансляцию национального отбора на "Евровидение-2019" будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт медиахолдинга tvr.by, "Радиус ФМ" и сайтрадиостанции.Начало в 22:00.

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