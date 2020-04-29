Национальный центр современных искусств стал лучшим среди стран СНГ

Такой рейтинг составил российский туристический портал. Топ музеев выбирали по популярности среди местных жителей и туристов, а также доступности виртуальных туров. Такое направление сейчас развивают в Национальном центре современных искусств Беларуси. При этом возглавить список музеев столичному центру помогли тематические выставки, которые проводили в прошлом году.Сейчас в Национальном центре современных искусств проходит онлайн-фестиваль "Текстильный букет". А в скором времени можно будет в виртуальном формате посетить выставки, посвященные 75-летию Великой Победы.



