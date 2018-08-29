Научно-просветительская экспедиция "Дорога к святыням" отправилась в Иваново

В Минске стартовала экспедиция "Дорога к святыням". Научно-просветительская акция отправится в город Иваново Брестской области. Рано утром в Свято-Духовом кафедральном соборе в честь участников прошло богослужение и крестный ход. Паломникам вручили духовные реликвии - Благодатный Огонь от Гроба Господня, икону Божией Матери и освященный хлеб. Уже в эти минуты экспедицию встречает Логойск.