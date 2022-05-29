Названы победители Каннского кинофестиваля

75-й Каннский кинофестиваль огласил победителей. Золотую пальмовую ветвь получила картина "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Эстлунда. Вторую по значимости награду, а именно - Гран-при фестиваля, завоевали фильмы "Звезды в полдень" и "Близко". Лучшая женская роль у иранской актрисы Захры Амир Эбрахими, мужская - у южнокорейского актера Сон Кан Хо.