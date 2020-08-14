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Названы победители "Национальной литературной премии - 2019"

На конкурс поступило более 80 заявок. Всего 7 номинаций. Жюри определило лучших в прозе, поэзии, детской литературе, публицистике, критике и литературоведении. Назван и дебютант прошедшего сезона. Тем временем второй год подряд ни одна из заявок не удостоилась звания «Лучшее произведение драматургии».

Победителей ожидают дипломы, призы и денежные премии. Церемония награждения состоится в День белорусской письменности. Напомним, праздник родного слова в этом году пройдет в Белыничах 6 сентября.

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