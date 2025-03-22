Не стало известного актера Алексея Веселкина

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Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальный сайт театра.

"26 марта ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Веселкин. Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом - таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах", - говорится в сообщении.

В РАМТе отметили, что в истории театра останутся образы, созданные Алексеем Веселкиным в спектаклях 1980-2000-х годов: Ледик - "Крестики-нолики", Тарталья - "Любовь к трем апельсинам", Алексей - "Кабанчик", Близнецы - "Сказка о четырех близнецах", Эдгар - "Король Лир", Антиох - "Береника", Шиманов - "Ловушка 46, рост второй", Пип - "Большие надежды", Николас - "Сон с продолжением", четыре роли в спектакле "Марсианские хроники", Меркуцио - "Ромео и Джульетта", кардинал Чибо - "Лоренцаччо", Леонид - "Гупешка" и многие-многие другие.

"В нем соединялись и уважение к научным постулатам, и немалая доля человечности, а небрежная элегантность мастера и азартная погруженность в дело покоряли зрителей", - добавляется в сообщении.

Как уточняется, о дате и месте прощания будет сообщено позднее.