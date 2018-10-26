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Не стало актера театра и кино Николая Караченцова
Печальная новость сегодня пришла из Москвы. Не стало замечательного актера театра и кино Николая Караченцова. Народный артист РСФСР умер за день до своего 74-летия в реанимации московской больницы. Еще в начале октября он был госпитализирован с двусторонним воспалением легких, однако утром у актера отказали почки. Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в понедельник на сцене "Ленкома". Этому театру он посвятил 40 лет своей жизни. Роли в рок-операх "Юнона и Авось", спектаклях "Тиль" и "Гамлет" сделали его настоящим кумиром миллионов. В кино Николай Караченцов сыграл сто ролей. Особый успех принесли картины "Старший сын", "Собака на сене", "Белые Росы", "Приключения Электроника", а также "Человек с бульвара Капуцинов". Караченцов исполнил сотни песен, озвучил многие кинофильмы и мультфильмы. Вопрос о месте похорон будет решен в ближайшие часы.
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