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Не стало Эдуарда Успенского

На 81-ом году умер талантливый писатель, сценарист и любимец детей Эдуард Успенский.

Печальные новости пришли сегодня ночью из Москвы. На 81-ом году умер талантливый писатель, сценарист и любимец детей Эдуард Успенский. Эдуард Николаевич долго лечился от рака. Неделю назад он потерял сознание. Ему потребовалась скорая неотложная помощь. Однако последние две недели писатель провел дома, не поднимаясь с постели.

Произведения Эдуарда Успенского каждый знает с малых лет. Его книги переведены более, чем на 20 языков. А любимые с детства персонажи, такие, как Крокодил Гена, Чебурашка и дядя Федор с Матроскиным, стали поистине культовыми.

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