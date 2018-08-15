Не стало Эдуарда Успенского

На 81-ом году умер талантливый писатель, сценарист и любимец детей Эдуард Успенский.

Печальные новости пришли сегодня ночью из Москвы. На 81-ом году умер талантливый писатель, сценарист и любимец детей Эдуард Успенский. Эдуард Николаевич долго лечился от рака. Неделю назад он потерял сознание. Ему потребовалась скорая неотложная помощь. Однако последние две недели писатель провел дома, не поднимаясь с постели.