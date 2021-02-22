Не стало Екатерины Градовой

И печальная новость пришла сегодня из Москвы. Не выдержало сердце. Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась от инсульта.

Многим поколениям зрителей она известна по роли радистки Кэт в знаменитом советском сериале "Семнадцать мгновений весны". Помнят и роль красавицы-аферистки из "Место встречи изменить нельзя". Работала в Театре сатиры. Актрисе было 74 года.

Дочь Градовой и Андрея Миронова - актриса Мария Миронова - не ожидала, что у матери могут возникнуть проблемы со здоровьем. Смерть наступила внезапно.