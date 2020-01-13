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Не стало создателя фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи"

Печальная новость пришла из США. В Детройте на 81-ом году из жизни ушел известный советский режиссёр Константин Бромберг. Он запомнился зрителю такими фильмами-хитами как "Приключения Электроника", "Чародеи", "Был настоящим трубачом". Также Бромберг снял несколько эпизодов "Ералаша". В 90-е годы он переехал в США и больше не занимался кино, а, по словам его знакомых, был увлечен идеей создать передвижной музей с копиями мировых шедевров.

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