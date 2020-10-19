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"Неделя режиссеров" стартует на телеканале "Беларусь 3"
Марафон сегодня вечером откроет программа, посвященная праздничной дате документалиста Галины Адамович. 22 октября в память о народном артисте БССР Игоре Добролюбове будет показана одна из его работ - военная киноповесть "Иван Макарович". Тогда же в эфирной сетке канала произведения легенды нашего медиахолдинга. В этот день свой 80-летний юбилей отпразднует режиссер-документалист телевидения Валерий Жигалко.
Драма "Воскресная ночь", а также биографический документальный фильм в канун дня рождения режиссера и сценариста, народного артиста БССР и СССР Виктора Турова на "Беларусь 3" 25 октября.
Кроме того, 20 и 21 октября по случаю 75-летия актера, кинорежиссера, народного артиста России Никиты Михалкова в программе четырехсерийный фильм "Статский советник" с юбиляром в главной роли.
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