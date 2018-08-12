Неизвестный Колас. Самое сокровенное в письмах национального кумира

Эти дни в определенном смысле знаковые в судьбе основоположника современной белорусской литературы Якуба Коласа. В этом году 95 лет с момента, когда вышла в свет его поэма "Новая земля", самое знаменитое из которой "Мой родны кут, як ты мне мілы…" - негласный символ малой родины. Юбилей отметили накануне.

Завтра же - день памяти народного поэта. 13 августа 1956 года Константин Михайлович Мицкевич ушел из жизни. 62 года назад не стало человека, о котором, нам представлялось, мы знаем все. Оказалось, это не так.

Уходящее время все чаще снимает гриф "секретно" с многих документов, касающихся личной жизни известных людей. Якуб Колас - не исключение и то, что мы покажем вам сегодня, полностью развенчивает хрестоматийные представления о классике и "забронзовелости" гениального земляка.

Истекает срок тайны интимной переписки классика с его последней музой – той, которой Колас посвятил свои финальные произведения и которой написал последнее письмо с предсмертными переживаниями и чувствами…

В семье Мицкевичей об Алесе Кетлер если говорят, то только в череде остальных муз.

Так сам Колас писал о своих увлечениях. И все же в истории его нежной переписки последним именем стоит самая загадочная - Алеся Кетлер. Ей было адресовано послание от 6 июля 1956 года - почти за месяц до смерти поэта.