3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Неизвестный Колас. Самое сокровенное в письмах национального кумира
Эти дни в определенном смысле знаковые в судьбе основоположника современной белорусской литературы Якуба Коласа. В этом году 95 лет с момента, когда вышла в свет его поэма "Новая земля", самое знаменитое из которой "Мой родны кут, як ты мне мілы…" - негласный символ малой родины. Юбилей отметили накануне.
Завтра же - день памяти народного поэта. 13 августа 1956 года Константин Михайлович Мицкевич ушел из жизни. 62 года назад не стало человека, о котором, нам представлялось, мы знаем все. Оказалось, это не так.
Уходящее время все чаще снимает гриф "секретно" с многих документов, касающихся личной жизни известных людей. Якуб Колас - не исключение и то, что мы покажем вам сегодня, полностью развенчивает хрестоматийные представления о классике и "забронзовелости" гениального земляка.
Истекает срок тайны интимной переписки классика с его последней музой – той, которой Колас посвятил свои финальные произведения и которой написал последнее письмо с предсмертными переживаниями и чувствами…
В семье Мицкевичей об Алесе Кетлер если говорят, то только в череде остальных муз.
Так сам Колас писал о своих увлечениях. И все же в истории его нежной переписки последним именем стоит самая загадочная - Алеся Кетлер. Ей было адресовано послание от 6 июля 1956 года - почти за месяц до смерти поэта.
13 августа 1956 года Константина Михайловича Мицкевича не стало. Александра Кетлер пережила поэта на много лет. Сегодня и ее уже нет. Дочь уехала жить за границу, говорят, в Болгарию.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов