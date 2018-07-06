Необычный арт-ночник появился в столице - национальный антураж проспекту Дзержинского добавляет двухметровый фонарь в виде зубра. Подсвеченной композиция будет сохраняться не только ночью - вместо меховой шубы силуэт властелина Беловежской пущи покрывают отполированные алюминиевые пластины. В ночи же свет будут создавать свыше полукилометра светодиодных гирлянд внутри композиции. Постамент, на котором закреплена конструкция, обрамляет белорусский орнамент.

Световым декором планируют украсить и другие районы столицы. Около площади Свободы припаркуется инсталляция в виде древней кареты, по улице Герцена будут силуэты жителей Минска 19-го века, а светодиодные рукописи появятся рядом с памятником Якубу Коласу.