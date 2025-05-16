Неотъемлемая часть Минска - гостиница "Планета" - отметила 45-летний юбилей! Это место, которое хранит в себе множество историй, встреч и воспоминаний.

За годы она приняла более 1 млн гостей из 154 стран мира. Было и немало знаменитостей, таких, как Патрисия Каас, Хулио Иглесиас, Тото Кутуньо, группа "Скорпионс". Гостили также и политики, космонавты, президенты из разных стран.

Без "Планеты" Минск уже представить невозможно. Объект расположен на проспекте Победителей и является одним из его главных украшений. Из окон открывается панорамный вид на обелиск "Минск - город-герой", музей войны и Свислочь, а возможность видеть парад в День Победы делают отель еще и объектом патриотического туризма.

Здесь проходили многочисленные встречи, торжества, в том числе международные. Велись съемки ТВ-программ, интерьеры "Планеты" мелькали в кадрах кинофильмов. Благодаря безвизу, гостиница популярна и у гостей из райского сада.

Обновление инфраструктуры и улучшение сервиса позволили гостинице держать высокие стандарты качества. На торжественном собрании по случаю юбилея за вклад в развитие туризма сотрудники получили награды.