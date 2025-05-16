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Неотъемлемая часть Минска - гостиница "Планета" - отметила 45 летний юбилей

Неотъемлемая часть  Минска - гостиница "Планета" - отметила  45-летний юбилей!   Это место, которое хранит в себе множество историй, встреч и воспоминаний.

За  годы она  приняла  более 1 млн гостей из 154 стран мира. Было и немало знаменитостей, таких, как  Патрисия Каас, Хулио Иглесиас, Тото Кутуньо, группа "Скорпионс". Гостили также и политики, космонавты, президенты из разных стран.

Без "Планеты" Минск уже представить невозможно. Объект расположен  на проспекте Победителей и является одним из его главных украшений. Из окон открывается панорамный вид на  обелиск "Минск - город-герой", музей войны    и Свислочь, а  возможность видеть парад в День Победы делают отель  еще и объектом патриотического туризма.

Здесь проходили многочисленные встречи, торжества, в том числе международные. Велись съемки ТВ-программ, интерьеры "Планеты" мелькали в кадрах кинофильмов. Благодаря безвизу,  гостиница популярна и у гостей из райского сада.

Обновление инфраструктуры и улучшение сервиса позволили гостинице держать высокие стандарты качества. На торжественном собрании по случаю юбилея за вклад в развитие туризма сотрудники  получили награды.

Фишка объекта - его  художественные ценности  и убранства. Это часть огромного организма города, его души, истории и нового дыхания.  

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