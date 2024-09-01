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Нераскрученные песни из архива "Песняров" - в проекте "В открытом доступе"

Их гастроли по США в 70-х называли вторжением советского рока на Запад. Хотя, как сами они признаются, и термина такого не знали. Все это - про сегодняшний ансамбль "Песняры", которым сегодня - 55!

В архиве есть нераскрученные песни, но которые все равно сделаны шедеврально. Впрочем, смотрите ностальгический эпизод проекта АТН "В открытом доступе".

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