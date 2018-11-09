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Несколько часов остается до разрешения главной интриги юбилейного "Лістапада"

Торжественная церемония закрытия международного форума по традиции пройдет в кинотеатре "Москва". В ожидании наград и дипломов - более полусотни конкурсных лент из 36 стран. Закроется фестиваль "Падением американской империи" - картиной оскароносца Дэни Аркана.

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