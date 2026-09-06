Несмотря на дождь: сотни зрителей собрал концерт фестиваля "Настроение лето" в Минске

В Минске на площадке у Дворца спорта прошел традиционный концерт в рамках фестиваля "Настроение лето". Несмотря на дождливую погоду, программа собрала сотни зрителей.



В этот раз перед минчанами и гостями столицы выступили белорусские исполнители. Главной звездой музыкального вечера стал заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха.

Александр Солодуха, певец, заслуженный артист Беларуси: "Я много работаю, страна меня разрывает в клочья. Я только что примчался с "Беларусьфильма", где были съемки " "ФАКТОР.BY 60 +". Так что нескончаемый поток заказов, концертов, съёмок, выступлений, записей".

Проект "Настроение лето" продлится до 27 сентября. Каждые выходные на площадке у Дворца спорта будут проходить концерты, творческие встречи и кинопоказы под открытым небом.