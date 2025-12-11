Невероятный праздник - десятка финалистов "Фактор.by" исполнит суперхиты

"Фактор.by" в пятницу, 12 декабря, снова будет зажигать в прямом эфире. Лидер пятничного прайм-тайма готовится ко второму прямому эфиру на телеканале "Беларусь 1".

Телезрителям советуют готовиться подпевать, потому что десятка финалистов исполнит суперхиты. В эти минуты в телепавильоне продолжаются репетиции. Номер каждого участника сопровождает внушительная команда профессионалов. Учитывают все: от образа и правильно выставленного звука до расстановки декораций по точкам. В ситуации прямого эфира каждая деталь имеет значение. На подготовку к следующему номеру у технической команды только несколько минут.

Илья Шаршун, финалист шоу "Фактор.by":

"На второй эфир стоит та же задача, что и на первую: сделать классный номер, красиво обыграть, красиво спеть и все сделать красиво. У нас есть такие песни, под которые можно потанцевать и под которые можно колбаситься очень сильно".

Дарья Чеславская, финалистка шоу "Фактор.by":

"В прошлом эфире у меня была лирика, в этот раз будет вообще кардинально другой номер, это будет быстрая песня. С такими быстрыми песнями выступаю очень редко, мне интересно попробовать. И плюс я уже на сцене буду не одна, со мной будет балет в этот раз".

"Невероятный праздник, счастье. Я безумно рад, что это вновь происходит в моей жизни. Я безумно рад за телезрителей, за всех тех, у кого будет возможность увидеть это, а это весь мир. И самое главное, очень рад за ребят, которые участвуют в этом крутом шоу, трамплине в их будущей карьере, для того чтобы они могли максимально себя проявить и показать".