Невероятный праздник - десятка финалистов "Фактор.by" исполнит суперхиты
"Фактор.by" в пятницу, 12 декабря, снова будет зажигать в прямом эфире. Лидер пятничного прайм-тайма готовится ко второму прямому эфиру на телеканале "Беларусь 1".
Телезрителям советуют готовиться подпевать, потому что десятка финалистов исполнит суперхиты. В эти минуты в телепавильоне продолжаются репетиции. Номер каждого участника сопровождает внушительная команда профессионалов. Учитывают все: от образа и правильно выставленного звука до расстановки декораций по точкам. В ситуации прямого эфира каждая деталь имеет значение. На подготовку к следующему номеру у технической команды только несколько минут.
Илья Шаршун, финалист шоу "Фактор.by":
"На второй эфир стоит та же задача, что и на первую: сделать классный номер, красиво обыграть, красиво спеть и все сделать красиво. У нас есть такие песни, под которые можно потанцевать и под которые можно колбаситься очень сильно".
Дарья Чеславская, финалистка шоу "Фактор.by":
"В прошлом эфире у меня была лирика, в этот раз будет вообще кардинально другой номер, это будет быстрая песня. С такими быстрыми песнями выступаю очень редко, мне интересно попробовать. И плюс я уже на сцене буду не одна, со мной будет балет в этот раз".
Денис Клявер, наставник шоу "Фактор.by":
"Невероятный праздник, счастье. Я безумно рад, что это вновь происходит в моей жизни. Я безумно рад за телезрителей, за всех тех, у кого будет возможность увидеть это, а это весь мир. И самое главное, очень рад за ребят, которые участвуют в этом крутом шоу, трамплине в их будущей карьере, для того чтобы они могли максимально себя проявить и показать".
Судьбу финалистов, как всегда, будут решать телезрители. Именно от голосования аудитории зависит, кто продолжит вокальную битву. Информацию для голосования озвучат ведущие после выступления всех десяти финалистов. Дайте шанс на победу своему фавориту - не пропустите второй прямой эфир шоу "Фактор.by" уже в эту пятницу, 12 декабря, в 20:45 на "Беларусь 1".