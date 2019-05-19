Нидерланды – победитель конкурса песни "Евровидение-2019". На втором месте - Италия. Третье место заняла Россия.







В Тель-Авиве (Израиль) состоялся финал конкурса песни "Евровидение-2019". Представительница Беларуси ЗЕНА с песней "LIKE IT" выступила под номером 19.



Всего в большом финале участвовали 26 стран, из них 20 - прошедшие в финал по итогам двух полуфиналов, 5 - страны-организаторы, которые попадают в финал автоматически: Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания - и Израиль как страна - хозяйка нынешнего конкурса.



Спасибо, ЗЕНА, за прекрасное выступление!

