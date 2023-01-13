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Никита Михалков по-прежнему находится в реанимации

Никита Михалков по-прежнему находится в реанимации

Режиссер Никита Михалков остается в больнице в отделении реанимации, пишетSputnik.

77-летний Никита Михалков был госпитализирован 5 января, врачи диагностировали у него грипп. При этом некоторые СМИ писали, что у главы Союза кинематографистов РФ - ковидная пневмония. В начале этой недели, 10 января, он рассказал, что пока остается в больнице, где продолжает проходить обследования и лечение.

"Он в реанимации", - сказал представитель больницы.

Фото:pixabay.com

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