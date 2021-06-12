Николь Фургал - обладательница Гран-при "Молодечно-2021" и специального приза им. Владимира Мулявина

Фестивальная столица Молодечно продолжает жить праздником белорусской песни и поэзии.

Программа второго дня форума - это два десятка мероприятий: музыкальные концерты и поэтические встречи, художественный пленэр и театральная импровизация от Минского областного драматического театра, молодежные и детские интерактивы и ярмарка ремесел, которая собрала участников со всей Беларуси. Символические подворья, представляющие разные регионы, организовали не только выставку-продажу, но и мастер-классы, и самобытные фольклорные выступления.

А накануне в Летнем амфитеатре города состоялось торжественное открытие молодечненского форума. По традиции оно началось с поздравительного приветствия от главы государства и награждения победителей Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. В конкурсе принялиучастие 20 юношей и девушек из всех регионов. Гран-при поедет в Витебск. Обладатель приза - юная вокалистка Николь Фургал.

Николь Фургал - обладательница и специального приза имени Владимира Мулявина, что в год юбилея классика звучит особенно символично.А в эти минуты Молодечно приветствует лауреатов IX Открытогоконкурсаюныхисполнителейэстраднойпесни"Маладзічок-2021" - талантливых вокалистов от 6 до 18 лет.

