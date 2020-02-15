Николай Фоменко и Леонид Ярмольник в шоу "Макаенка, 9"

Конфеты, цветы, валентинки и плюшевые медведи. 14 февраля -День всех влюбленных. Что дарят обычно прекрасному полу, мы знаем. А вот какие подарки получают в этот праздник мужчины? О семейных ценностях расскажут актер театра и кино, преподаватель сценической речи Андрей Бибиков и его супруга Наталья, а также блистательные российские актеры Николай Фоменко и Леонид Ярмольник на "Макаенка, 9". Уже сегодня в 8 вечера на первой кнопке.