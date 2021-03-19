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"Нить времени в пространстве" в авторской экспозиции Людмилы Рыбаковой

Гостиная Владислава Голубка представляет авторскую экспозицию русской художницы Людмилы Рыбаковой. Картины в стиле сюрреализма объединены названием "Нить времени в пространстве". Автор работает в техниках "письмо акрилом" и "мокрая акварель".

На своей выставке Людмила Рыбакова делится авторскими экспериментами в смешанной технике, рассказывает о философском содержании, которым наполнены ее работы. Выставка продлится до 13 апреля.

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