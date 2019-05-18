Сегодня искусство не будет подстраиваться под время работы. Международная "Ночь музеев" охватит более семидесяти культурных кластеров страны. К слову, акции уже 22 года, официально инициировал ее Берлин. В этот раз белорусские арт-пространства разработали новые интерактивные программы. Коридоры Национального исторического станут модными подиумами - акцент на коллекции Александра Васильева. А Национальный художественный предлагает найти свое шестое чувство. Экспрессивные скульптуры, спортивные полотна, экспериментальный театр и путешествие в виртуальную реальность. Прямо из пространства можно перенестись в Эрмитаж.