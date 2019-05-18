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"Ночь музеев" охватит более семидесяти культурных кластеров страны
Сегодня искусство не будет подстраиваться под время работы. Международная "Ночь музеев" охватит более семидесяти культурных кластеров страны. К слову, акции уже 22 года, официально инициировал ее Берлин. В этот раз белорусские арт-пространства разработали новые интерактивные программы. Коридоры Национального исторического станут модными подиумами - акцент на коллекции Александра Васильева. А Национальный художественный предлагает найти свое шестое чувство. Экспрессивные скульптуры, спортивные полотна, экспериментальный театр и путешествие в виртуальную реальность. Прямо из пространства можно перенестись в Эрмитаж.
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В формате экспозиции - костюмерный цех и закулисье. А театральную функцию взамен возьмут на себя Мирский и Несвижский замки. Так, в Мире "Хрыстос прызямліцца ў Гародні", а Несвиж посетит последний король Речи Посполитой Станислав II Август.
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