ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

"Ночь музеев" охватит более семидесяти культурных кластеров страны

Сегодня искусство не будет подстраиваться под время работы. Международная "Ночь музеев" охватит более семидесяти культурных кластеров страны. К слову, акции уже 22 года, официально инициировал ее Берлин. В этот раз белорусские арт-пространства разработали новые интерактивные программы. Коридоры Национального исторического станут модными подиумами - акцент на коллекции Александра Васильева. А Национальный художественный предлагает найти свое шестое чувство. Экспрессивные скульптуры, спортивные полотна, экспериментальный театр и путешествие в виртуальную реальность. Прямо из пространства можно перенестись в Эрмитаж.

Впервые не планирует спать и Купаловский театр

В формате экспозиции - костюмерный цех и закулисье. А театральную функцию взамен возьмут на себя Мирский и Несвижский замки. Так, в Мире "Хрыстос прызямліцца ў Гародні", а Несвиж посетит последний король Речи Посполитой Станислав II Август.

Онлайн-конференция к Международному дню музеев.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все