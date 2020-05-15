"Ночь музеев" онлайн в Национальном историческом музее Беларуси

Национальный исторический музей и команда рок-фолк-оперы "Чарадзей"адаптировали музыкальный спектакль для показа в прямом эфире. Бесплатная трансляция начнется 16 мая в 21:00 и будет доступна для всех желающих в любой точке мира.



Рок-фолк-опера "Чарадзей" написана белорусским композитором, сценаристом и продюсером Романом Орловым по мотивам летописных источников, в которых упоминается легендарный полоцкий князь Всеслав Чародей. Премьера состоялась в 2016 году в Белгосфилармонии, затем спектакль был показан около десяти раз на других сценических площадках и в разных версиях.





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