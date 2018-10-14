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Ночь в стиле Music Metropоliten. Концерт-холлом в Беларуси впервые стал перрон станции метро
Ночь в стиле Music Metropоliten. Впервые в Беларуси концерт-холлом стал перрон станции столичного метро. Музыкальное шоу стартовало в два часа в рамках Международного фестиваля Юрия Башмета. Под "звездным небом" "Петровщины" камерный оркестр Ростислава Кримера, артистка Большого театра Оксана Волкова, группы "Без Билета" и "Дядя Ваня". Полуторачасовой нон-стоп из песен, ставших классикой. От народной "Рэчанькі" до роковых хитов.
Гостями импрезы в подземке стали более четырех сотен человек. Билеты на нее разошлись за рекордные четыре часа. Продлится 13 международный фестиваль Юрия Башмета до 20 октября. Впереди пять музыкальных вечеров.
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