Ночь в стиле Music Metropоliten. Концерт-холлом в Беларуси впервые стал перрон станции метро

Ночь в стиле Music Metropоliten. Впервые в Беларуси концерт-холлом стал перрон станции столичного метро. Музыкальное шоу стартовало в два часа в рамках Международного фестиваля Юрия Башмета. Под "звездным небом" "Петровщины" камерный оркестр Ростислава Кримера, артистка Большого театра Оксана Волкова, группы "Без Билета" и "Дядя Ваня". Полуторачасовой нон-стоп из песен, ставших классикой. От народной "Рэчанькі" до роковых хитов.