НОК Беларуси принял участие в культурно-образовательной акции "Ночь музеев"

Около 300 участников поздним вечером накануне посетили самую крупную спортивную экспозицию в стране. Коллекции олимпийских факелов, спортивной экипировки, олимпийские награды и множество уникальных предметов, отражающих спортивную историю страны - все это собрал музей Национального олимпийского комитета.

В интерактивной зоне абсолютно каждый мог испытать свои силы в спортивных дисциплинах.

Анна Гуськова пополнила коллекцию музея очередной золотой наградой, завоеванной на Олимпиаде в 2018 году. Белоруске не было равных в лыжной акробатике. А спустя четыре года она завоевала серебряную награду в Пекине.