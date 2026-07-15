Новая экспозиция проекта БСЖ "Ее рук дело" открылась в Минске

Торговый центр "Столица" в Минске вновь наполнился красотой души и талантом белорусских женщин: 15 июля здесь открылась новая экспозиция в рамках проекта Белорусского союза женщин "Ее рук дело".

В центре внимания творчество Анны Алешиной. Женщина не является профессиональным художником, а работает контролером деталей и приборов в крупном белорусском холдинге.

Анна совмещает творчество и основную работу, ведь именно через искусство она раскрывает свой душевный талант. Кроме того, участвует во многих выставках Беларуси.

"Занимаюсь я рисованием давно, с детства. Окончила художественную школу, но именно осознанное решение заниматься этим профессионально появилось в институте. Благодаря преподавателю, который на тот момент преподавал живопись, у меня появилось осознанное решение расти профессионально, потому что я увидела в совсем другом ключе и ту же акварель, и графику", - поделилась автор экспозиции "В цветах акварели" Анна Алешина.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Наши женщины скромные, их нужно еще как-то подтолкнуть к тому, чтобы они пришли и раскрыли свой талант, потому что талантливых женщин очень много. Но те, кто готов представить это широкой публике, как правило, стесняются, считают, что, может быть, это не то, что они делают для широкой аудитории, может быть, это для себя, для своей семьи. Но как показывает практика, именно в таких работах живет настоящая женская душа, человеческая душа. Хочется, чтобы для всех была возможность реализоваться".

Экспозиция "В цветах акварели" продолжит свою работу до конца июля, затем появятся новые работы. В Год белорусской женщины особенно раскрываются таланты прекрасных дам страны.